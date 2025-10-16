В России резко выросли продажи высокобелковых молочных продуктов

Реализация увеличилась на 52% год к году. В денежном выражении рост еще более существенный — 182% до 12 млрд рублей. На востребованность обогащенной продукции обращают внимание рестораторы, которые начали включать функциональные продукты и напитки в меню. Спрос растет на фоне занятости населения и дефицита свободного времени у потребителей.

