В России планируют расширить список потенциально опасных пород собак

В России может быть расширен список потенциально опасных пород собак. Как сообщает издание «Известия», депутат Госдумы Александр Спиридонов сообщил о предложении, согласно которому в перечень могут быть включены собаки, высота в холке которых превышает 30 или 40 см.

Межфракционная группа депутатов, занимающаяся вопросами обращения с бездомными животными, разработала поправки к законопроекту, который запрещает выгуливать опасные породы собак детям и лицам в состоянии алкогольного опьянения.

В новый список могут войти такие породы, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.

Фото: ТАСС