В России может появиться новая Lada Salut

«АвтоВАЗ» уже готовит необходимую документацию. Компания регистрирует новый товарный знак Lada Salut, под которым планирует производить автомобили, запчасти и аксессуары, а также обслуживать мультимедийные системы для машин.