С инициативой выступил благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Активисты предлагают закрепить на федеральном уровне запрет склонять беременных женщин к аборту. Штраф за нарушение может варьироваться от 50 000 до 800 000 рублей. Максимальная сумма предусмотрена за публичное склонение к искусственному прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете, а также в случае давления работодателя на женщину. Отмечается, что инициативу поддержал зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Сейчас у нас лозунги „живи настоящим“, „получай все от жизни“. Какие дети могут быть, если ты живешь всем настоящим, все от жизни получаешь, когда ты карьеру делаешь, когда ты так называемая „успешная“? Что за „успешная“, у которой детей нет? Которая еще и аборт сделала?» — заявил Матвейчев.

В России могут ввести штраф за склонение несовершеннолетних к аборту. Об этом сообщают «Ведомости».

С инициативой выступил благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Активисты предлагают закрепить на федеральном уровне запрет склонять беременных женщин к аборту. Штраф за нарушение может варьироваться от 50 000 до 800 000 рублей.

Максимальная сумма предусмотрена за публичное склонение к искусственному прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете, а также в случае давления работодателя на женщину.

Отмечается, что инициативу поддержал зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

«Сейчас у нас лозунги „живи настоящим“, „получай все от жизни“. Какие дети могут быть, если ты живешь всем настоящим, все от жизни получаешь, когда ты карьеру делаешь, когда ты так называемая „успешная“? Что за „успешная“, у которой детей нет? Которая еще и аборт сделала?» — заявил Матвейчев.