В РГАТУ подвели итоги деятельности ССО

В 2025 году 269 студентов РГАТУ отправились на сельскохозяйственные предприятия 17 районов Рязанской области в составе шести специализированных отрядов. За время работы ребята применили на практике полученные знания и убедились в престижности жизни и работы на селе.

«Поздравляю вас с успешным завершением третьего трудового семестра, ваша помощь имеет высокую значимость для АПК региона», — отметила врио ректора РГАТУ Елена Правдина. Сотрудникам и преподавателям университета Елена Николаевна вручила награды Минсельхоза России и университета.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов по поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова поздравил студентов:

«Сельское хозяйство Рязанской области значительно продвинулось: урожаи зерна и маслосемян растут, производство молока, мяса и яиц за 10 лет удвоилось. В этом успехе есть и ваш вклад — благодарю за труд!».

Дмитрий Филиппов вручил награды студентам РГАТУ и 9 техникумов и колледжей региона. Всего в составе ССО практику прошли 297 студента на 42 предприятиях региона.

Поздравления в адрес студентов и преподавателей университета прозвучали от и. о. министра образования Рязанской области Александры Кондратьевой, начальника Главного управления по ветеринарии региона Михаила Балакирева, начальника управления транспорта и автомобильных дорог Минтранса региона Петра Шепко, заместителя директора Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Натальи Луняковой.

Заместитель председателя попечительского совета университета, управляющий директор ГК «Русская Аграрная Группа» Виктория Астафьева поздравила ребят с праздником и пожелала вузу преображения и новых побед.

Начальник отдела кадров ООО «Авангард» Алексей Семенев вручил студентам, проходившим практику в составе отрядов, благодарственные письма и материальное поощрение.

Менеджер по работе с кадровым резервом рязанского подразделения ГК «ЭкоНива» Екатерина Сон вручила награды студентам, проходившим практику в компании.

3 студента награждены знаком губернатора Рязанской области «За усердие», 35 студентов — Почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Порядка 20 студентов получили награды и премии от представителей агробизнеса. За период работы на предприятиях АПК студенты получили суммарную заработную плату в размере 8,8 млн рублей.