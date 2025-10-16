В Госдуме заявили, что в России нужна ипотека по профессиям

В Госдуме заявили, что в России нужна ипотека по профессиям. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам парламентария, «ипотека по профессиям» — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности.

Эта система относительно медперсонала отлично будет работать в связке с рассматриваемым сейчас законопроектом об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения.