Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
10°
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 465
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 043
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 883
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме заявили, что нищета заставит россиян рожать больше детей

Депутат Госдумы Олег Матвейчев высказал мнение о том, что высокий уровень жизни в стране негативно сказывается на рождаемости. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что опыт других стран показывает: в бедных государствах наблюдается более высокая рождаемость, в то время как в богатых странах этот показатель снижается.

Матвейчев также затронул тему абортов, утверждая, что в СССР их количество привело к большему числу потерь среди населения, чем во время Второй мировой войны. По его словам, современное общество проявляет нежелание заводить детей, предпочитая комфорт и карьеру. Депутат выразил недовольство тем, что многие женщины ставят карьеру выше семейных ценностей, что, по его мнению, негативно влияет на будущее страны.

«Мы хотим жить красиво, чтобы ничего нам за это не было. Но так не бывает», — заключил он.