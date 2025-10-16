В Госдуме заявили, что нищета заставит россиян рожать больше детей

Депутат Госдумы Олег Матвейчев высказал мнение о том, что высокий уровень жизни в стране негативно сказывается на рождаемости. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что опыт других стран показывает: в бедных государствах наблюдается более высокая рождаемость, в то время как в богатых странах этот показатель снижается.

Матвейчев также затронул тему абортов, утверждая, что в СССР их количество привело к большему числу потерь среди населения, чем во время Второй мировой войны. По его словам, современное общество проявляет нежелание заводить детей, предпочитая комфорт и карьеру. Депутат выразил недовольство тем, что многие женщины ставят карьеру выше семейных ценностей, что, по его мнению, негативно влияет на будущее страны.

«Мы хотим жить красиво, чтобы ничего нам за это не было. Но так не бывает», — заключил он.