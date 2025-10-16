В Госдуме призвали запретить пальмовое масло в продуктах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно запретить пальмовое масло в детском питании, а в остальных продуктах — ограничить его использование. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что сейчас пальмовое масло начали добавлять даже в молоко.

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ограничить применение пальмового масла в пищевой продукции, особенно в детских товарах. Также депутаты предложили усилить ответственность за ввод потребителей в заблуждение.