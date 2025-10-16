В Госдуме объяснили, зачем в оборот вернули пятирублевые купюры

Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил возвращение Центробанком пятирублевых купюр тем, что производство бумажных денег оказалось дешевле монет. Об этом пишет Life.ru.

По его словам, несмотря на небольшой номинал, такие купюры стали настолько распространёнными, что вызвали раздражение даже у тех, кто обычно не обращает внимания на наличные. Причина в том, что Центробанк решил вернуть в оборот банкноты низких номиналов, поскольку монеты плохо справлялись с функцией разменных денег.

При этом депутат отметил, что банкоматы не принимают купюры меньше 50 рублей, но это временное неудобство с практической точки зрения.