В ГАИ отреагировали на инцидент с наездом на ребенка в Скопине

В ГАИ отреагировали на инцидент с наездом на ребенка в Скопине. Соответствующий пост опубликован в соцсетях регионального ведомства.

ДТП произошло 15 октября на пешеходном переходе на улице Пушкина в Скопине.

По данным ГАИ, водителя маршрутного автобуса, который сбил ребенка, нашли. На него составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за то, что он не пропустил пешехода.

Сообщений в медучреждение о ДТП не поступало.

Ранее появилось видео с места происшествия.