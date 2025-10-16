Ученый назвал причины вспышки ветрянки в России

Ученый назвал причины вспышки ветрянки в России. Об этом кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ рассказал 16 октября «Газете.Ru».

По словам ученого, в России выросло число случаев заражения ветрянкой из-за естественного сезонного подъема заболеваемости.

Кроме того, определенную роль играет миграция — прибывающие люди, не имеющие иммунитета, становятся источником распространения инфекции.

Случаи заражений у взрослых объясняются тем, что многие не перенесли ветрянку в детском возрасте.

Напомним, в Путятинском округе зафиксировали вспышку ветряной оспы.