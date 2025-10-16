Трамп заявил о намерении ВСУ «перейти в наступление»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены «перейти в наступление», и он собирается обсудить этот вопрос на предстоящей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп подтвердил, что встреча состоится 17 октября в Белом доме.

Во время встречи Зеленский планирует вновь обратиться к Трампу с просьбой о поставках дальнобойного оружия. На прошлой неделе Трамп сообщил, что почти принял решение о поставках американских крылатых ракет Tomahawk в Украину, однако хочет выяснить, как Киев планирует их использовать.

Кремль уже выразил обеспокоенность по поводу возможных поставок, предупредив, что это может привести к серьезной эскалации конфликта, поскольку Tomahawk могут быть использованы в ядерном исполнении.

Президент России Владимир Путин назвал обсуждения поставок «понтажом» и подчеркнул, что ответом Москвы станет усиление системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что передача этих ракет Украине негативно скажется на отношениях между Россией и США и что их применение невозможно без участия американских военнослужащих.