Трамп созвонился с Путиным

Американский президент в соцсети Truth Social подтвердил, что общается с российским лидером по телефону и заверил, что после окончания разговора расскажет его суть. «Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал глава США.

Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.

Американский президент в соцсети Truth Social подтвердил, что общается с российским лидером по телефону и заверил, что после окончания разговора расскажет его суть.

«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал глава США.