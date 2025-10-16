Студенческий энергетический отряд «Электрон» признан одним из лучших в России

Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание лучшего энергетического отряда в каждом кластере.

В ходе конкурса участники из разных регионов представили достигнутые в ходе практики результаты и творческие визитки. По итогам отбора лучшим отрядом в кластере ПАО «Россети Центр и Приволжье» стал энергетический отряд Рязанского ГАТУ — «Электрон»!

На торжественном чествовании Студенческих специализированных отрядов начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Ирина Андреева вручила ребятам путевку на Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященных окончанию 66-го трудового семестра, который пройдет в ноябре в Красноярске.

Студенты инженерного факультета РГАТУ ежегодно проходят производственную практику в составе отряда «Электрон» на предприятиях ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». В этом году, ребятам впервые удалось подняться на высшую строчку рейтинга среди всех отрядов кластера.