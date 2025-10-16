Стало известно, как будет работать цифровой контроль за мигрантами в России

В Москве и Подмосковье уже начала работать система цифрового контроля за мигрантами, и планируется её внедрение в других регионах России. Об этом сообщил Борис Титов, спецпредставитель президента по вопросам миграции, передает «Газета. ру».

Согласно новой концепции миграционной политики, которая будет действовать до 2030 года, цифровой контроль поможет государству лучше организовать трудовую миграцию. Это позволит снизить бюрократию и упростить взаимодействие работодателей с иностранными работниками.

Титов также отметил, что после настройки системы нужно упростить процесс заключения годичных трудовых контрактов для мигрантов, без дополнительных социальных гарантий и вопросов о гражданстве. Это особенно важно в условиях нехватки рабочей силы.