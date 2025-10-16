Собственники нежилых помещений теперь могут использовать «Госуслуги Дом»

Мобильное приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для собственников нежилой недвижимости, включая машино-места, кладовые и другие помещения в многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, ссылаясь на заместителя министра Константина Михайлика.

По словам Михайлика, приложение «Госуслуги Дом» упрощает процесс проведения голосования на общих собраниях собственников (ОСС). Теперь владельцы нежилых помещений могут участвовать в голосованиях и выражать свою позицию в удобное для них время, наряду с собственниками квартир.

Кроме того, собственники нежилой недвижимости получат доступ ко всем функциям приложения, включая возможность передачи показаний, оплаты счетов и многое другое. Также предусмотрена возможность делегирования вопросов ЖКХ близким или арендаторам через гостевой доступ с ограниченным набором функций.