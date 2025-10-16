Синоптики спрогнозировали снег на этой неделе в Центральной России

По его словам, осадки в виде снега могут выпасть и в Московской области, затронут ли они Рязанский регион — пока неизвестно.

Синоптики спрогнозировали снег на этой неделе в Центральной России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ранее рязанцам рассказали, когда наступит метеорологическая зима.