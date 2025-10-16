С начала года в рязанской ОКБ пересадили 25 почек

Все пациенты, которым пересадили орган, страдали хронической почечной недостаточности и использовали аппарат искусственной почки. Темпы трансплантационной работы в регионе увеличиваются — раньше за год выполняли лишь 12 подобных операций.

С начала года в рязанской ОКБ пересадили 25 почек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

