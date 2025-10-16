С начала года телефонные мошенники начали чаще обманывать рязанцев

С начала года телефонные мошенники начали чаще обманывать рязанцев. Об этом сообщает компания «Kaspersky Who Calls».

В 2025 году доля пользователей в Рязанской области, которые столкнулись со звонками мошенников, выросла на 21%.

Эксперты отметили, что активны сценарии, в которых злоумышленники убеждают жертву самостоятельно им позвонить. Речь идёт о многоступенчатых схемах, сочетающих рассылку фальшивых сообщений в мессенджерах или почте, а также поддельные страницы с пугающими уведомлениями о попытке входа в важный сервис.