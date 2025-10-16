Рязань
Рязанским мамам помогут вернуться к карьере при поддержке Сбера

Рязанское отделение Среднерусского банка Сбербанка выступило партнером регионального проекта «Мама в деле» подпроекта «Сбермама», направленного на профессиональную самореализацию женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей.

В этом году в проекте приняло участие более 100 матерей. Сотрудники Сбера рассказали участницам о преимуществах работы в банке, возможностях трудоустройства, социальной поддержке. Для гостей мероприятия была проведена интерактивная викторина с использованием изображений, сгенерированных нейросетью «Кандинский». Участницы, угадавшие зашифрованные на картинках понятия, получили памятные призы от банка.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка: «Проект „Мама в деле“ — важная инициатива, позволяющая женщинам раскрыть профессиональный потенциал после длительного перерыва в карьере. Мы гордимся возможностью поддержать рязанок, предлагая им рабочие места, обучение и комфортную адаптацию в коллективе. Уверены, сотрудничество с проектом поможет многим мамам обрести уверенность в себе и найти достойное применение своим талантам».

Елена, участница проекта «Мама в деле»:

«Для меня, как для мамы двух детей, долгий перерыв в карьере был серьезным опасением. Благодаря проекту и живой встрече со специалистами Сбера я увидела, что возможностей для совмещения материнства и работы гораздо больше, чем кажется».

В рамках проекта «Мама в деле» проводятся лекции, круглые столы, мастер-классы по созданию резюме и прохождению собеседования, групповые тренинги и консультации.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.