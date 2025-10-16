Рязанские власти рассказали, начнут ли в регионе производить мороженое

Рязанские власти рассказали, в каком случае в регионе начнут производить мороженое. Соответствующий комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

В минсельхозе Рязанской области на вопрос жителей о возвращении местного мороженого ответили, что предыдущее производство закрылось много лет назад по решению собственника. В ведомстве пояснили, причина заключалась в большой конкуренции на современном российском рынке.

«Если в Рязани появится инвестор, готовый создать современное производство мороженого, то ему будет оказана всесторонняя поддержка», — заявили в минсельхозе региона.

Кроме того, жители жаловались на недостаточное количество товаров от крупных рязанских производителей в магазинах.

Напомним, ООО «Рязанское мороженое» закрылось в 2013 году. Единственный производитель мороженого в регионе прекратил свое существование, не дожив год до 80-летия. Позже на территории закрывшегося завода решили построить жилые дома.