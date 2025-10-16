Рязанские садоводы рассказали об урожае огромных яблок

Крупные плоды сорта «Богатырь» собрали в Шацке после двух неплодородных сезонов прошлых лет. Причиной послужили поздние весенние заморозки. В 2025 году благоприятная погода с обильными дождями позволила вырастить фрукты весом почти в 400 граммов. Собеседница издания планирует заготовить из них сок, пюре, повидло, а также законсервировать.