Рязанка обокрала 90-летнего пенсионера

В поселке Гусь-Железный Касимовского округа обокрали 90-летнего пенсионера. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, жительница Касимова приехала в Гусь-Железный, чтобы похитить ценности.

Она заметила, что входная дверь в дом пенсионера не заперта, зашла и забрала 78 тысяч рублей. Затем незаметно скрылась. Пенсионер был в это время дома, но не заметил ее.

Злоумышленницу задержали. Ранее ее судили за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.