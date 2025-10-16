Рязань
Рязанец угрожал застрелить бывшую возлюбленную игрушечным пистолетом
Рязанец угрожал застрелить бывшую возлюбленную игрушечным пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Скопина и рассказала, что экс-сожитель приставил к ней предмет, похожий на оружие и заявил, что убьет ее.

Приехавшие на место правоохранители задержали 39-летнего скопинца и изъяли у него пластиковую игрушку, имитирующую пистолет.

Оказалось, что дебошир не смирился с расставанием и решил ночью поговорить с возлюбленной, которая отказала ему в восстановлении отношений. Тогда он захотел напугать ее, а после вызова полиции попытался скрыться.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.