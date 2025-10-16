Рязань
Рязанца осудят за повторную пьяную езду
Рязанца осудят за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

