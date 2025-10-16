Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
10°
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 465
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 043
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 882
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россияне смогут увидеть комету, пролетавшую 1300 лет назад

Во второй половине октября Земля встретит долгопериодическую комету C/2025 A6 (Lemmon), которая в последний раз пролетала мимо нашей планеты более 1300 лет назад, в 670-х годах. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на старшего научного сотрудника Московского физико-технического института Евгению Кравченко.

Комета была открыта 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон и сейчас видима в созвездии Гончие Псы. Для наблюдения за ней достаточно использовать бинокли диаметром от 30 до 100 миллиметров или небольшие любительские телескопы, так как её видимая величина составляет 5.0.

Максимальное приближение кометы к Земле ожидается 21 октября, когда она пройдет на расстоянии менее 90 миллионов километров от нашей планеты. Наблюдатели смогут увидеть комету невооруженным глазом в западной части неба, между красноватой звездой Арктур и гаммой Волопаса.

Фото: flickr.com / NASA