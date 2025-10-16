Россияне смогут увидеть комету, пролетавшую 1300 лет назад

Во второй половине октября Земля встретит долгопериодическую комету C/2025 A6 (Lemmon), которая в последний раз пролетала мимо нашей планеты более 1300 лет назад, в 670-х годах. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на старшего научного сотрудника Московского физико-технического института Евгению Кравченко.

Комета была открыта 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон и сейчас видима в созвездии Гончие Псы. Для наблюдения за ней достаточно использовать бинокли диаметром от 30 до 100 миллиметров или небольшие любительские телескопы, так как её видимая величина составляет 5.0.

Максимальное приближение кометы к Земле ожидается 21 октября, когда она пройдет на расстоянии менее 90 миллионов километров от нашей планеты. Наблюдатели смогут увидеть комету невооруженным глазом в западной части неба, между красноватой звездой Арктур и гаммой Волопаса.

Фото: flickr.com / NASA