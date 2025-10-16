Россияне назвали бедностью заработок человека ниже 48 тысяч рублей

Согласно опросу сервиса Superjob, богатым считается тот, кто получает от 930 тысяч рублей и выше. Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, граждане хотели бы иметь доход от 257 тысяч рублей. За последний год минимальная сумма заработка, которую россияне считают достаточной, увеличилась с 43 до 48 тысяч рублей. В 2015 году этот показатель был значительно ниже и составлял всего 15 тысяч рублей.

Россияне назвали бедностью заработок человека ниже 48 тысяч рублей. Об этом передает «Газета. ру».

Согласно опросу сервиса Superjob, богатым считается тот, кто получает от 930 тысяч рублей и выше. Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, граждане хотели бы иметь доход от 257 тысяч рублей.

За последний год минимальная сумма заработка, которую россияне считают достаточной, увеличилась с 43 до 48 тысяч рублей. В 2015 году этот показатель был значительно ниже и составлял всего 15 тысяч рублей.