Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
10°
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 465
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 043
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 882
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россияне назвали бедностью заработок человека ниже 48 тысяч рублей
Согласно опросу сервиса Superjob, богатым считается тот, кто получает от 930 тысяч рублей и выше. Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, граждане хотели бы иметь доход от 257 тысяч рублей. За последний год минимальная сумма заработка, которую россияне считают достаточной, увеличилась с 43 до 48 тысяч рублей. В 2015 году этот показатель был значительно ниже и составлял всего 15 тысяч рублей.

Россияне назвали бедностью заработок человека ниже 48 тысяч рублей. Об этом передает «Газета. ру».

Согласно опросу сервиса Superjob, богатым считается тот, кто получает от 930 тысяч рублей и выше. Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, граждане хотели бы иметь доход от 257 тысяч рублей.

За последний год минимальная сумма заработка, которую россияне считают достаточной, увеличилась с 43 до 48 тысяч рублей. В 2015 году этот показатель был значительно ниже и составлял всего 15 тысяч рублей.