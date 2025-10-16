Российской молодежи предрекли нищую старость

Российской молодежи предрекли нищую старость. Об этом пишет портал «Общественная служба новостей».

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, молодые люди, начавшие работать в этом году, могут столкнуться с маленькими пенсиями, которые не покроют даже базовые расходы. Это связано с планами пересмотреть стоимость пенсионных баллов. Если власти заморозят или снизят этот показатель, каждый новый балл будет стоить дешевле предыдущего, что приведет к ежегодному сокращению.

Парламентарий объяснил, что формула страховой пенсии зависит от стоимости пенсионного коэффициента. На данный момент он индексируется, компенсируя инфляцию. Если его снизят или заморозят, пенсии миллионов граждан фактически уменьшатся, даже если не будет речи о сокращении. Это грозит падением уровня жизни пенсионеров, особенно без дополнительных доходов.