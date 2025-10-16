Российские АЗС уличили в разбавлении бензина

По словам главы Союза автосервисов РФ Юрия Валько, это связано с экономической ситуацией и дефицитом топлива в отдельных регионах, что вынуждает некоторых участников рынка повышать октановое число с помощью добавок. Валько отметил, что подобная ситуация уже наблюдалась в России на рубеже 2000-х и 2010-х годов. Он не исключил возможности повторения сценария и сейчас, подчеркнув необходимость ужесточения контроля за качеством бензина со стороны ответственных органов.

