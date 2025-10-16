Путин утвердил новую концепцию миграционной политики

В Концепцию миграционной политики внесли изменения. Президент утвердил новый документ на 2026-2030 годы, в который вошли следующие основные положения: оказание содействия въезду в страну иностранных граждан, придерживающихся традиционных ценностей; введение ограничений на пребывание в стране членов семей мигрантов, не занятых трудовой деятельностью и не проходящих обучение; создание условий, способствующих возвращению на родину жителей Донбасса и Новороссии; снижение количества детей иностранных граждан, проживающих в России и не посещающих образовательные учреждения; препятствие возникновению этнических анклавов и процессу маргинализации мигрантов; утверждение за работодателями ответственности за правовое сопровождение прибывающих в Россию трудовых мигрантов.