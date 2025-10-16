Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 465
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 043
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 882
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 634
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Путин подписал закон против автоматического списания денег за онлайн-подписки

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который поможет защитить пользователей от несанкционированного списания денег за онлайн-подписки. Об этом пишет ТАСС.

Теперь компании не смогут автоматически списывать деньги с банковских счетов или электронных кошельков, если пользователь отказался от такого способа оплаты.

Если человек удалит данные своей карты или кошелька из личного кабинета сервиса, компания не сможет продолжать брать с него деньги. Исполнители услуг обязаны будут принимать такие отказы, в том числе через интернет.

Этот закон касается всех компаний, предоставляющих услуги по подписке в интернете, включая российские и международные платформы. Если компании не будут следовать новым правилам, они могут столкнуться с административными наказаниями.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель