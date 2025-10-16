Путин подписал закон против автоматического списания денег за онлайн-подписки

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который поможет защитить пользователей от несанкционированного списания денег за онлайн-подписки. Об этом пишет ТАСС.

Теперь компании не смогут автоматически списывать деньги с банковских счетов или электронных кошельков, если пользователь отказался от такого способа оплаты.

Если человек удалит данные своей карты или кошелька из личного кабинета сервиса, компания не сможет продолжать брать с него деньги. Исполнители услуг обязаны будут принимать такие отказы, в том числе через интернет.

Этот закон касается всех компаний, предоставляющих услуги по подписке в интернете, включая российские и международные платформы. Если компании не будут следовать новым правилам, они могут столкнуться с административными наказаниями.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель