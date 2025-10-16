Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
10°
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 465
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 043
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 882
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште
«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, — чтобы попытаться положить конец этой „бесславной“ войне между Россией и Украиной», — заявил американский президент. Он подчеркнул, что беседа с Путиным была продуктивной, и российский лидер поздравил США с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп выразил надежду, что успехи в этом регионе положительно скажутся на переговорах по урегулированию ситуации между Россией и Украиной.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в Будапеште. Об этом пишет газета «Ведомости».

"Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, — чтобы попытаться положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной", — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что беседа с Путиным была продуктивной, и российский лидер поздравил США с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп выразил надежду, что успехи в этом регионе положительно скажутся на переговорах по урегулированию ситуации между Россией и Украиной.

Особое внимание было уделено вопросам торговли между Россией и США после решения украинского конфликта. Лидеры договорились о проведении встречи советников высокого уровня на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, состав участников уточняется.

Также Трамп объявил, что 17 октября встретится с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения итогов беседы с Путиным и определения дальнейших действий.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор стал большим шагом вперед», — заключил глава США .