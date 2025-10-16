Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, — чтобы попытаться положить конец этой „бесславной“ войне между Россией и Украиной», — заявил американский президент. Он подчеркнул, что беседа с Путиным была продуктивной, и российский лидер поздравил США с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп выразил надежду, что успехи в этом регионе положительно скажутся на переговорах по урегулированию ситуации между Россией и Украиной.

Особое внимание было уделено вопросам торговли между Россией и США после решения украинского конфликта. Лидеры договорились о проведении встречи советников высокого уровня на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, состав участников уточняется.

Также Трамп объявил, что 17 октября встретится с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения итогов беседы с Путиным и определения дальнейших действий.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор стал большим шагом вперед», — заключил глава США .