Павел Малков: единый День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Рязанской области масштабно
Единый День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» состоится 18 октября во всех колледжах и техникумах Рязанской области для учащихся 8-11 классов и их родителей. Губернатор подчеркнул высокую значимость проведения в регионе Единого дня открытых дверей, который направлен на популяризацию среди молодежи рабочих профессий, обеспечение предприятий востребованными специалистами.

Единый День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Рязанской области масштабно. Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя проведение в регионе данного мероприятия.

Единый День открытых дверей состоится 18 октября во всех колледжах и техникумах Рязанской области для учащихся 8-11 классов и их родителей. Они смогут узнать, по каким направлениям организуется подготовка, посетить лаборатории и мастерские, поучаствовать в мастер-классах, которые помогут определиться с выбором профессии. Также состоятся классные часы, родительские собрания и экскурсии на площадки работодателей.

Губернатор подчеркнул высокую значимость проведения в регионе Единого дня открытых дверей, который направлен на популяризацию среди молодежи рабочих профессий, обеспечение предприятий востребованными специалистами.

«Это мероприятие в этом году будет очень масштабным. Единый день открытых дверей — это возможность изнутри увидеть учебное заведение, куда хотелось бы поступить, познакомиться с преподавателями, оценить уровень оснащенности учреждений. Благодаря федеральной поддержке база всех колледжей региона серьезно усовершенствована. Проект „Профессионалитет“ дает возможность предприятиям участвовать в учебном процессе, передавать молодежи лучший опыт работы, закреплять выпускников на рабочих местах сразу после окончания образовательных учреждений», — сказал Малков.

В настоящее время в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» принимают участие 13 колледжей и техникумов Рязанского региона, а также 34 предприятия. Создано 4 кластера по направлениям «Машиностроение», «Туризм и сфера услуг», «Радиоэлектроника» и «Сельское хозяйство». В следующем году откроется кластер «Транспорт и логистика». Особенностью проекта является максимальная приближенность образовательных программ к запросам работодателей. Студенты могут проходить практическую подготовку в учебно-производственных комплексах или непосредственно на площадках предприятий-партнеров, заключать целевые договоры и получать гарантированное трудоустройство после окончания обучения.