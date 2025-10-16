На улице Зубковой в Рязани легковушка «улетела» в кусты
По словам очевидцев, авария случилась недалеко от школы № 71. На кадрах видно, что рядом нет проезжей части, вокруг зеленая зона и пешеходная дорожка поблизости. Что именно произошло и есть ли пострадавшие — неизвестно.
На улице Зубковой в Рязани легковушка «улетела» в кусты. Об этом передает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
