На улице Зубковой в Рязани легковушка «улетела» в кусты

По словам очевидцев, авария случилась недалеко от школы № 71. На кадрах видно, что рядом нет проезжей части, вокруг зеленая зона и пешеходная дорожка поблизости. Что именно произошло и есть ли пострадавшие — неизвестно.

