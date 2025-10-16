На рязанского епископа подали заявление о разжигании ненависти к женщинам

Автор заявления Наталья Ключникова обвинила священнослужителя в проповеди о недопустимости абортов и просмотра порнографии. Как отметила заявительница, это оскорбляет женщин, вынужденных делать аборты по уважительным причинам, и бездетные семьи.

На рязанского епископа подали заявление о разжигании ненависти к женщинам. Об этом сообщил Епископ Скопинский и Шацкий Питирим в своем Telegram-канале.

