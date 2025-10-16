Генерал-полковник Фомин уйдет в отставку с поста замминистра обороны

Генерал-полковник Александр Фомин, который участвовал в переговорах с Украиной в Стамбуле в 2022 и 2025 годах, собирается уйти в отставку с поста заместителя министра обороны. Об этом сообщили источники, близкие к Министерству обороны, передает РБК.

Указ о его увольнении уже подготовлен.

Генералу Фомину 66 лет. Он работал в различных государственных структурах с 90-х годов и с 2017 года занимал должность заместителя министра обороны. В его обязанности входило международное военное сотрудничество.

На его место назначат Василия Осьмакова, который сейчас является первым заместителем министра промышленности и торговли. Осьмакову 42 года, он окончил МГУ и имеет опыт работы в различных министерствах.

