Еще одна авария случилась на Московском шоссе в Рязани
Еще одна авария случилась на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «M5 Ural Team».
ДТП запечатлели на въезде в город со стороны Москвы. Судя по кадрам, там столкнулись две легковушки.
Пострадал ли кто-то в результате происшествия, не уточняется.
Ранее напротив торгового центра «Премьер» столкнулись четыре автомобиля.
Фото: Telegram-канал «M5 Ural Team».