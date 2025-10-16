Еще одна авария случилась на Московском шоссе в Рязани

ДТП запечатлели на въезде в город со стороны Москвы. Судя по кадрам, там столкнулись две легковушки. Пострадал ли кто-то в результате происшествия, не уточняется. Ранее напротив торгового центра «Премьер» столкнулись четыре автомобиля.

Еще одна авария случилась на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «M5 Ural Team».

ДТП запечатлели на въезде в город со стороны Москвы. Судя по кадрам, там столкнулись две легковушки.

Пострадал ли кто-то в результате происшествия, не уточняется.

Ранее напротив торгового центра «Премьер» столкнулись четыре автомобиля.

Фото: Telegram-канал «M5 Ural Team».