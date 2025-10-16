Десятки домов в Рязани остались без холодной воды
Десятки домов в Рязани 16 октября остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
До 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Крупской, дом № 16;
- улица Большая, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82;
- улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корпус 2, 28, 29, 30;
- улица Старое Село, дома №№ 3 (МБУДО ДШИ № 7), 5, 6а, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корпус 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корпус 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.