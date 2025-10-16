Аркадий Фомин принял участие в высадке Аллеи Славы

В четверг, 16 октября, в Шилове на набережной Оки была создана Аллея Славы. В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Аркадий Фомин, депутат областной Думы Сергей Орлов, слушатели программы «ГЕРОИ62» Константин Панов и Роман Денисов, представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций, военнослужащие, волонтеры, юнармейцы. В честь героев-шиловцев — участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции — были высажены восемьдесят сосен, сообщили в облдуме.

«Год 80-летия Великой Победы объявлен Президентом РФ Годом Защитника Отечества. И эта Аллея Славы посвящена нашим землякам, которые в разное время вставали на защиту Отечества. Убежден, что проект будет способствовать сохранению исторической памяти и передачи ее молодым поколениям», — подчеркнул Аркадий Фомин, обращаясь к собравшимся.

Участник первого потока программы «ГЕРОИ62» Константин Панов выразил уверенность в том, что Россия справится с любыми вызовами:

«Мы сейчас столкнулись с тем же, с чем столкнулись наши деды и прадеды в далеком 41-м году. Мы победим так же, как и они, и будем двигаться только вперед. Победа будет за нами!»