ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
А что в кино? «Лермонтов», «Глазами пса» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Драма «Лермонтов» (Россия). Фильм Бакура Бакурадзе переносит зрителя в Пятигорск 1841 года — в последние часы перед дуэлью Михаила Лермонтова и Николая Мартынова. Друзья, ставшие врагами, движутся к неизбежной трагедии, не осознавая её масштаба.

Криминальная комедия «Эддингтон» (США, Великобритания, Финляндия). Весна 2020 года. В небольшом городке Эддингтон шериф Джо Кросс вступает в противостояние с мэром Тэдом Гарсиа, намеренным построить дата-центр на базе искусственного интеллекта. На фоне пандемии и карантина политический конфликт перерастает в личное противостояние.

Фильм ужасов «Глазами пса» (США). Пес по кличке Инди вместе с хозяином Тоддом поселяется в старом загородном доме. Когда там начинают происходить пугающие события, Инди становится единственным, кто способен противостоять надвигающемуся злу и защитить человека, которому он предан.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».