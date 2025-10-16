20-летнего рязанца осудят за угрозу убийством

По данным следствия, в мае текущего года 20-летний житель Захаровского района в ходе семейной ссоры применил к своей супруге физическое насилие и угрожал ей убийством. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

