20-летнего рязанца осудят за угрозу убийством
По данным следствия, в мае текущего года 20-летний житель Захаровского района в ходе семейной ссоры применил к своей супруге физическое насилие и угрожал ей убийством. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
