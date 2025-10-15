В сентябре в Рязанской области родились Венера, Рубина и Ясна

Самыми популярными женскими именами стали Анна, Варвара, Ева, Мария, Екатерина, София, Алиса, Валерия. Мужскими — Михаил, Дмитрий, Артем, Кирилл, Александр, Даниил, Максим. Редкими и необычными именами для девочек стали Венера, Гетта, Зоя, Лея, Нюша, Пелагея, Рубина, Стефания, Эвелина, Ясна, для мальчиков — Гордей, Мирослав, Назар, Роберт, Семен.

Названы популярные и редкие имена новорожденных в Рязанской области в сентябре. Об этом 15 октября сообщили в рязанском ЗАГСе.

Ранее рязанцам перечислили редкие и популярные имена новорожденных, зарегистрированных в МФЦ перинатального центра в сентябре.