В Рязанском районе водитель «Приоры» вылетел в кювет и снес столб

ДТП произошло 14 октября, примерно в 13:30, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе. По предварительной информации ГАИ, 22-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач. Водитель обращался за медпомощью. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

В Рязанском районе водитель вылетел в кювет и снес столб. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП произошло 14 октября, примерно в 13:30, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе.

По предварительной информации ГАИ, 22-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач.

Водитель обращался за медпомощью.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.