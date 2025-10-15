В Рязанской области осудят мужчину за нападение на сестру
Согласно материалам дела, в апреле 2025 года между пьяным обвиняемым и его сестрой возник конфликт. Мужчина кочергой бил женщину по голове. Она обращалась в больницу. Прокурор утвердил обвинительное заключение по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в суд.
