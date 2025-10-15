В Рязанской области мужчина хотел зарезать жену
В полицию обратилась 41-летняя жительница города Рыбное и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает зарезать ее ножом. Полицейские утихомирили мужчину, изъяли у него нож и отвезли его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
