В Рязанской области мужчина хотел зарезать жену
В полицию обратилась 41-летняя жительница города Рыбное и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает зарезать ее ножом. Полицейские утихомирили мужчину, изъяли у него нож и отвезли его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина хотел зарезать жену. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 41-летняя жительница города Рыбное и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает зарезать ее ножом.

Полицейские утихомирили мужчину, изъяли у него нож и отвезли его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.