В Рязанской области мужчина хотел зарезать жену

В полицию обратилась 41-летняя жительница города Рыбное и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает зарезать ее ножом. Полицейские утихомирили мужчину, изъяли у него нож и отвезли его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.