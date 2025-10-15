В рязанской квартире случился пожар

Информация о пожаре на площади Димитрова поступила 14 октября в 14:27. Квартиру тушили 10 человек, три единицы техники. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.

В рязанской квартире случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своих соцсетях.

Информация о пожаре на площади Димитрова поступила 14 октября в 14:27. Квартиру тушили 10 человек, три единицы техники.

Площадь пожара составила один квадратный метр.

Пострадавших нет.