В Рязани власти скинули свалку в овраг и отчитались в сети, что убрали ее

Комментарий с жалобой на свалку перед домом и просьбой убрать мусор написала рязанка под постами губернатора Павла Малкова, в мэрии отчитались, что свалку убрали, но горожанка сфотографировала этот же мусор в овраге неподалеку. Жалоба на мусор на улице Советской около дома № 11а в Канищеве опубликована 10 октября. 14 октября аккаунт мэрии написал, что свалку по указанному адресу убрали, прислали фото-подтверждение. На снимке отчета горадминистрации можно заметить остатки мусора вдалеке. На это рязанка ответила, что отходы просто скинули в ближайший овраг.