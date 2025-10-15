Рязань
В Рязани власти скинули свалку в овраг и отчитались в сети, что убрали ее
В Канищеве власти скинули свалку в овраг и отчитались в сети, что убрали ее. Комментарий с жалобой на свалку перед домом и просьбой убрать мусор написала рязанка под постами губернатора Павла Малкова, в мэрии отчитались, что свалку убрали, но горожанка сфотографировала этот же мусор в овраге неподалеку.

Жалоба на свалку с крупногабаритным мусором на улице Советской около дома № 11а в Канищеве опубликована 10 октября. 14 октября аккаунт мэрии написал, что свалку по указанному адресу убрали, прислали фото-подтверждение. На снимке отчета горадминистрации можно заметить остатки мусора вдалеке.

На это рязанка ответила, что мусор просто скинули в ближайший овраг.

«Вы издеваетесь? Вы просто скинули все в овраг! Кроме мата у меня вообще никаких слов нет. Я приехала из другого города и больше переживаю за природу, чем вы. Отвратительно», — написала комментатор.

Фотографии от 14 октября в ответе рязанки подтверждают ее слова. Женщина настаивает, что в овраге виден тот же матрас, который лежал среди мусора на свалке. На это в мэрии ответили, что мусор по указанному адресу убрали, но не весь.

«Однако, оставшиеся отходы, расположенные в овраге, представляют проблему вывоза из-за их труднодоступности. Сложный рельеф местности требует применения специализированной техники.

Проработаем вопрос уборки этого участка с привлечением дополнительных ресурсов совместно со сторонними организациями», — написали в комментарии.

Напомним, на заседании правительства глава региона раскритиковал чиновников за жалобы на мусор в городе.