В Рязани у остановки «Премьер» заметили онаниста
В Рязани на остановке «Премьер» в сторону Московского заметили мужчина, занимающийся непристойными действиями. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия».

Очевидица сообщила, что он сначала прятался от прохожих, однако вскоре вновь начал свои действия вблизи молодых девушек. Когда она попыталась зафиксировать происходящее на камеру, мужчина сразу же поспешил скрыться за надземным пешеходным переходом.

Ранее сообщили об онанисте недалеко от школы.

Фото: Рязань. Происшествия