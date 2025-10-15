В Рязани пропала Юлия Калабухова

Местонахождение девушки неизвестно с 11 октября. Приметы: среднего телосложения, рост 170-180, русые волосы до плеч. Одежда: зеленая куртка, зеленая рубашка, черные брюки. Любую информацию о пропавшей просят сообщать по номерам: +7 (920) 980-21-71; 51-21-71 или 112.