В Рязани пропала Юлия Калабухова
Местонахождение девушки неизвестно с 11 октября. Приметы: среднего телосложения, рост 170-180, русые волосы до плеч. Одежда: зеленая куртка, зеленая рубашка, черные брюки. Любую информацию о пропавшей просят сообщать по номерам: +7 (920) 980-21-71; 51-21-71 или 112.
В Рязани пропала Юлия Калабухова. Об это сообщили в ПСО «Мещера».
Местонахождение девушки неизвестно с 11 октября.
Приметы: среднего телосложения, рост 170-180, русые волосы до плеч.
Одежда: зеленая куртка, зеленая рубашка, черные брюки.
Любую информацию о пропавшей просят сообщать по номерам: