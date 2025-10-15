Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
10 октября 14:15
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
26 сентября 17:57
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
25 сентября 16:12
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
23 сентября 11:16
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани пропала Юлия Калабухова
Местонахождение девушки неизвестно с 11 октября. Приметы: среднего телосложения, рост 170-180, русые волосы до плеч. Одежда: зеленая куртка, зеленая рубашка, черные брюки. Любую информацию о пропавшей просят сообщать по номерам: +7 (920) 980-21-71; 51-21-71 или 112.

