В РПЦ высказались о недопустимости пирсинга

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа Московской области, священник Дмитрий Березин, заявил, что пирсинг с точки зрения христианства недопустим. Он пояснил, что Ветхий Завет запрещает татуировки и «прокалывание себя», связывая это с языческими обрядами и жертвоприношениями. По словам Березина, эти запреты касались как изменений тела, так и связанных с этим обрядов. При этом священник отметил, что в церковь человек с пирсингом может прийти, но если он собирается стать прихожанином, лучше от него отказаться.

