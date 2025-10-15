В РПЦ высказались о недопустимости пирсинга

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа Московской области, священник Дмитрий Березин, высказал свое мнение о пирсинге, заявив, что с точки зрения христианской религии он недопустим. Об этом сообщает «Абзац».
По словам священника, Ветхий Завет содержит прямой запрет на татуировки и «прокалывание себя», связывая такие практики с языческими обрядами. Березин отметил, что авторы Ветхого Завета подразумевали под этим не только физические изменения тела, но и жертвоприношения, включая человеческие.
«Все это было взаимосвязано между собой, поэтому прокалывать части тела запрещалось», — пояснил он.
Несмотря на свою позицию, священник уточнил, что человека с пирсингом в церковь пустят, но если он планирует стать прихожанином, «от пирсинга лучше избавиться».